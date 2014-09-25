Прес-конференція президента Порошенка. Прямий ефір

Про це повідомив в ефірі "П'ятого каналу" радник глави держави Микола Томенко.

За його словами, команда президента "усвідомлює, що повинен бути формат широкої конференції, де б, наприклад, (міг бути присутнім - ред.) будь-який з делегованих журналістів та регіональних і центральних медіа".

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"Такий формат також буде застосовано, зокрема, 25 вересня, в четвер, де президент мінімум дві години буде спілкуватися з журналістами, де не буде ніяких обмежень для запитань", - цитує Томенка "Українська правда".

Він уточнив, що 25 вересня президент представить стратегію з умовною назвою "2020", а після цього відповість на запитання ЗМІ.

Радник глави держави також додав, що "формат широких дискусій буде продовжуватися".

"Раз на місяць формат, наприклад, дискусії з журналістами і раз в два або три місяці - широкої прес-конференції для всіх. Я думаю, що цей формат абсолютно реалістичний, який президент буде застосовувати", - підкреслив Томенко.