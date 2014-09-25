На території України не буде жодних миротворчих контингентів - президент (відео)

16:54, 25 вересня 2014
Політика
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За словами Порошенка, досвід застосування миротворчих контингентів у Придністров'ї та в інших заморожених конфліктах призвів до того, що держави втрачають контроль над цією територією.

Фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на території України жодних миротворчих контингентів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

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”Не буде ніяких миротворчих контингентів, бо досвід застосування миротворчих контингентів у Придністров`ї та в інших заморожених конфліктах призвів до того, що держави втрачають суверенітет над цією територією. На території України жодних миротворчих контингентів не буде. Крапка”, - підкреслив Порошенко.

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