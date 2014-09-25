На території України не буде жодних миротворчих контингентів - президент (відео)

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на території України жодних миротворчих контингентів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

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”Не буде ніяких миротворчих контингентів, бо досвід застосування миротворчих контингентів у Придністров`ї та в інших заморожених конфліктах призвів до того, що держави втрачають суверенітет над цією територією. На території України жодних миротворчих контингентів не буде. Крапка”, - підкреслив Порошенко.