Самопризначені вибори на Донбасі не будуть визнані - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції.

Президент не виключив, що зможе відвідати Донбас одразу після місцевих виборів. ”Вибори мають відбутися 7 грудня, як це було визначено в законі”, - наголосив він.

Читайте такожОкремі райони Донбасу хочуть провести вибори 2 листопада”Коли Донецьк обере собі легітимного міського голову, який зможе представляти інтереси мешканців Донецька, я із задоволенням з ними зустрінуся”, - відзначив Порошенко і додав, що наразі йому там немає з ким зустрічатися.

Він також зауважив, що вибори у Донецькій та Луганській областях мають бути організовані у повній відповідності до українського законодавства. Водночас, ЦВК має надавати методичну допомогу в питанні виборів, мають бути присутні міжнародні спостерігачі, має бути забезпечене вільне волевиявлення громадян, а на вулицях не має бути озброєних людей.

Читайте такожПорошенко готовий до діалогу з обраними до органів влади Донбасу 7 грудня”Будь-які інші вибори, призначені самопроголошеними терористичними організаціями, з визначеними датами, які не будуть відповідати українському законодавству, без спостерігачів, з порушенням прав українських громадян, не будуть визнані ні Україною, ні всім світом. І я сподіваюся, ні Росією”, - сказав Порошенко.

Він також висловив сподівання, що ”дата 7 грудня не буде перенесена”.