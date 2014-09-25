Донецький аеропорт перетворився на Брестську фортецю, яка тримає удар бойовиків (відео)

21:07, 25 вересня 2014
Політика
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Українські військові продовжують утримувати аеропорт в Донецьку, незважаючи на активні спроби штурму бойовиків.

Верхніх поверхів майже незалишилося / ТСН

В самому епіцентрі українських військових мало, але вони не здаються бойовикам, ще й контратакують,утримуючи важливий для українських військ об'єкт.

Про це з місця подій передає кореспондент ТСН.

Перемир'я минуло Донецьке летовище стороною, його бомблять постійно.

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Від самого ранку не припиняються артилерійські обстріли Донецького аеропорту, і сьогодні зранку ворожа піхота з трьох сторін насувається на підрозділи українських військових, які базуються у аеропорту.

Але день минув більш-менш спокійно: на цей момент немає поранених і загиблих. Атмосфера дуже патріотична - багато хто прийшов сюди, щоб побачити перемогу України.

Кореспондент зазначив, що від аеропорту залишилася суцільна руїна, верхніх поверхів фактично немає, він нагадує обстріляну Брестську фортецю.

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