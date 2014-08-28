Інформація про переміщення українських військ в зоні АТО буде закрита

Про це заявив перший заступник голови адміністрації президента (АП) Геннадій Зубко, який вийшов поспілкуватися з пікетувальниками під будівлею АП, передає радіо "Свобода".

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«Сьогодні вся інформація щодо пересування військових сил України не буде публічною, тому що вчора після повідомлень про те, що війська рушили в Старобешеве, вони були накриті «Градом». Позиція керівника Генштабу – вся інформація буде закритою», – наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, на сьогодні керівництво України робить все для того, щоб українські війська рухалися в тому напрямку, щоб допомогти всім силам, які опинилися в оточенні.

«Сьогодні існує пряма військова агресія, тому я хотів би всіх закликати, хто сьогодні робить істерику в країні, припинити її, заспокоїтися, і рушати, хто хоче брати зброю, на фронт», – додав він.