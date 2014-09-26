Штайнмаєр: До політичного розв'язання кризи в Україні ще далеко

Про це він заявив у четвер, 25 вересня, у Нью-Йорку, повідомляє Deutsche Welle.

"У Східній Україні нам вдалося запобігти, імовірно, великій військовій конфронтації. Але ми все ще далеко від політичного розв'язання і ще далі від справжньої політичної та економічної стабілізації в Україні", - зазначив глава німецької дипломатії.

Штайнмаєр зробив цю заяву перед зустріччю з держсекретарем США Джоном Керрі, яка відбудеться наприкінці засідання Генеральної асамблеї ООН.

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Політики проведуть засідання з міністрами закордонних справ групи семи провідних індустріальних держав світу - Великої сімки. Інформагенція AFP повідомила, що має проект їхньої спільної заяви, в якій міністри закордонних справ знову висловлюють глибоке занепокоєння у зв'язку з конфліктом на Донбасі та засуджують продовження випадків порушення вогню.

Велика сімка позитивно відгукується про мирні домовленості, підписані офіційним Києвом і сепаратистами, і вимагає від Росії виконати свої зобов'язання згідно з цими домовленостями, говориться у проекті заяви G7.

Окрім того, Велика сімка, згідно з проектом спільної заяви, готова і надалі розширитисанкції проти Росії, якщо Москва не змінить свій курс. Україні ж сім провідних держав обіцяють підтримку для відбудови економіки.