Посол США в Україні: підстав для скасування санкцій поки немає

Таку думку висловив посол США в Україні Джеффрі Пайетт в інтерв'ю газеті "День". Навпаки, на думку посла потрібно посилювати тиск на РосіюЧитайте такожЯценюк на Генасамблеї ООН звернувся до Путіна і закликав не скасовувати санкції "Дві істотні умови мирного плану Петра Порошенка передбачають, по-перше, виведення всіх російських сил, всіх російських озброєнь, танків, ракет, які перебувають на українській території, і, по-друге, відновлення українського контролю над її міжнародним кордоном з Росією. Якщо мирний план буде успішним, і буде імплементований, то не буде замороженого конфлікту", - сказав дипломат.

Відповідаючи на питання про можливий перегляд санкцій Євросоюзом, Джефрі Пайетт сказав, що зараз не час для цього. "Можу сказати, що Європа буде приймати власні рішення. Базуючись на розмовах, які я мав зі своїми співрозмовниками, можу сказати, що люди розуміють і погоджуються з умовами, про які я говорив. А це повне виконання мирного плану і повний реверс російської агресії і вторгнення на схід України".

Крім цього, відповідаючи на питання про контроль виконання Росією умов мирного плану, посол відповів, що краще всього це може зробити ОБСЄ.

При цьому дипломат підкреслив, що на сьогоднішній день "з нашої точки зору, немає сумніву, що російська інтервенція триває, триває перебування російських бойовиків, і не повернений під український контроль кордон. Умови не виконані. Ми чіткі в наших заявах, нам потрібно залишатися твердими у санкціях, введених нами. Я повинен додати, що стосується США, санкції, які ми ввели у відповідь на ще більш раннє вторгнення в Крим, є окремою темою. І вони повинні залишатися настільки довго, наскільки довго залишається проблема вторгнення, окупації та анексії Криму".

Як повідомляв УНІАН, США і ЄС ввели низку санкцій, які зачепили інтереси російських бізнесменів, політиків, а також ряд компаній. США і країни ЄС планують, що санкції можуть бути скасовані тільки в тому випадку, якщо РФ повністю виведе свої війська з території України.