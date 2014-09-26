Україна закрила чверть КПП з РФ і готується завершити перший етап будівництва "Стіни"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.

"3 вересня на засіданні уряду було представлено План дій "Відновлення". У рамках Плану розпочато проект "Стіна". Прем'єр-міністр Аресний Яценюк підкреслив, що мова йде про повне переобладнання державного кордону між Україною і Російською Федерацією. На реалізацію проекту "Стіна" Уряд вже виділив 100 млн грн. Розпочаті роботи з будівництва інженерних споруд, перший етап робіт планується завершити до 30 вересня", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що з метою забезпечення безпеки тимчасово припинено рух через 16 з 65 існуючих пунктів пропуску державного українсько-російського кордону.