Уряд виділив перші 100 млн грн на реалізацію проекту «Стіна»



Про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив в ефірі одного з телеканалів.

«Перші 100 млн грн ми вже виділили, - сказав він. – Ми відправили туди техніку, там вже МінЧС (Державна служба з надзвичайних ситуацій)», - сказав прем’єр.

Окрім того, глава уряду зауважив, що незабаром дасть вказівку запросити на роботи з облаштування кордону людей – безпосередніх виконавців проекту.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Кабінет міністрів затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект облаштування російсько-українського кордону під назвою «Стіна».

10 вересня розпочалося облаштування інженерних загороджень та фортифікаційних системи на кордоні. Заплановано створити два оборонних рубежі, основним їхнім призначенням є недопущення проникнення на територію України противника.

Основний обсяг робіт становить близько 1,5 тисячі кілометрів траншей та ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки, понад 4 тис. бліндажів та створення 60-кілометрового невибухового загородження.