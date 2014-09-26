Ніч у Донецьку пройшла напружено, після серії вибухів загорівся аеропорт

У ніч на 26 вересня після серії вибухів у Донецьку на території аеропорту вимкнулося світло і виникла сильна пожежа.

Про це за інформацією місцевих жителів повідомляє ZN.ua.

Ніч в самому місті також пройшла напружено, особливо для жителів Куйбишевського та Київського районів, де велися воєнні дії, повідомляє прес-служба Донецької міськради.

Ранок у місті почався з залпів. Близько 5 годин про це стали повідомляти жителі багатьох районів.

Читайте такожУ Донецьку ситуація вкрай напружена

За минулу добу в результаті попадання снарядів пошкоджені житлові будинки №9 по вулиці Мічурінська, №8 по вулиці Жмури, №2 по провулку Бахмутського, №20 по вулиці Депутатській, №94 по вулиці Комінтерну, а також будівля по Артемівської 47а. Крім того, осколками пошкоджені ділянки розподільних газопроводів за наступними адресами: вулиця Крупської 64, П'ятницького 7, 50 років України 80, 106, Путилівська 29, 38, 80,140, Свободи 13, Куїнджі 63.

Станом на 10.00 в Донецьку тихо, повідомлення про стрілянину в районах не надходять.

Системи життєзабезпечення міста працюють.