Бойовики намагаються вибити силовиків з Нікішиного (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, бойовики у Донецькій області, зокрема, не покидають спроб захопити населений пункт Нікішине, в результаті чого він вчора чотири рази зазнав обстрілів.

Читайте такожНа Донбасі робоча група Україна-ОБСЄ-РФ розпочала контроль за припиненням вогнюТакож у Шахтарському районі бойовики з артилерії, мінометів, стрілецької зброї обстріляли селище Малоорлівка, після чого спробували його атакувати, але були відкинуті вогнем у відповідь, зазнавши значних втрат, поінформував Лисенко.

Крім того, за його даними, масованого обстрілу з "Градів" зазнав учора і аеропорт Донецька. Втрат серед українських бійців немає, запевнив він.