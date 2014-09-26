Вчора група диверсантів намагалася проникнути у Маріуполь

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, 25 вересня о 22.10 прикордонний наряд «Засідка» від Донецького загону виявив у районі залізничного переїзду на дорозі «Запорізьке – Новоселівка» розвідувально-диверсійну групу в кількості до 15 осіб зі зброєю, які висадилися з вантажного потяга, що рухався з Донецька в напрямку Маріуполя.

«У результаті бойового зіткнення диверсанти відступили в лісопосадку, а згодом повернулися в контрольовану терористами зону», - поінформували у прикордонній службі.

Читайте такожУ Маріуполі спалили приміщення, де волонтери збирали допомогу для сил АТОПостраждалих серед прикордонників немає. Прикордонниками спільно з іншими силами АТО проводяться заходи з зачистки території, через яку пересувалися терористи.

Крім того, за даними відомства, 25 вересня з 12.40 до 13.10 в районі н.п. Сартана Донецької області бойовиками було здійснено мінометний обстріл блок-посту, що розташований на перехресті доріг «Комінтернове – Маріуполь – Толаківка». Постраждалих серед прикордонників немає.

Ще під час обстрілу розвідувальною групою від сил АТО було затримано місцевого мешканця, який здійснював координацію обстрілу блокпостів українських силовиків, додали в прикордонній службі.