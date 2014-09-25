Бойовики з "Градів" обстріляли блокпост під Маріуполем, загинули 2 прикордонники

Як пише 0629.com.ua, обстріл проводився з систем "Град" по блокпосту в районі мікрорайону Східний і тривав протягом 20 хвилин.

У даний момент відомо про двох загиблих прикордонників. У той же час, за інформацією медпрацівників, до міста доставили двох поранених, рядового і молодшого сержанта.

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