Бойовики з "Градів" обстріляли блокпост під Маріуполем, загинули 2 прикордонники

16:10, 25 вересня 2014
Політика
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Сьогодні вдень бойовики відновили обстріл блокпостів під Маріуполем з боку Новоазовська.

REUTERS

Як пише 0629.com.ua, обстріл проводився з систем "Град" по блокпосту в районі мікрорайону Східний і тривав протягом 20 хвилин.

У даний момент відомо про двох загиблих прикордонників. У той же час, за інформацією медпрацівників, до міста доставили двох поранених, рядового і молодшого сержанта.

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