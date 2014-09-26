Прикордонники: Військові РФ продовжують активну розвідку на кордоні України

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

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«Збройні сили РФ продовжують активну радіо та агентурну розвідку обстановки в українському прикордонні. Також розвідкою (у т.ч. розвідкою боєм) займаються терористи з метою виявлення розташування сил АТО», - йдеться в повідомленні.

Фактів порушення повітряного простору України за минулу добу не виявлено, додали в ДПСУ.