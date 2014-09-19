Бойовики активізували розвідку на територіях, контрольованих українською армією
09:41, 19 вересня 2014Політика
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Також вночі з гранатомета обстріляли будинок голови райдержадміністрації населеного пункту Марківка.
REUTERS
Відзначається активізація диверсійно-розвідувальних груп противника на контрольованих українськими військами територіях.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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"Активність відзначається, перш за все, у Луганській області і на приморському напрямку (в районах за напрямом Волноваха-Маріуполь)", - уточнює експерт.
Також наголошується, що вночі з гранатомета обстріляли будинок голови райдержадміністрації населеного пункту Марківка (територія, контрольована українськими військами), при цьому поранені дві людини, включаючи голову РДА.
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