В Алчевську на металургійному комбінаті виникла пожежа

Сьогодні вранці в Алчевську (Луганська область) сталося загоряння на Стані "600" Алческого металургійного комбінату.

За повідомленнями місцевих жителів, інцидент стався через вибух кисневого балону у газорезчиків. У результаті загорілися бочки з пально-мастильними матеріалами, передає Informator.

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Деякий час над містом стояв густий чорний дим. Загоряння було успішно ліквідовано. За непідтвердженою інформацією, одна людина загинула, одна отримала сильні опіки.

Як повідомлялося раніше, АМК - чи не єдине підприємство в місті, яке незважаючи на військові дії продовжує стабільно виплачувати зарплату своїм працівникам.