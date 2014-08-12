В Алчевську терористи не випускають із зони бойових дій 22 дитини

Про це пише "Інформатор".

Зокрема, 8 серпня, терористи затримали лікаря дитячого санаторію за "спробу незаконного вивезення дітей з території "ЛНР". На даний момент лікар все ще знаходиться під слідством "ЛНР".

Діти, як і раніше, перебувають у зоні бойових дій. Як уточнюється, апарат Уповноваженого Верховної Ради вже кілька днів веде переговори з метою домогтися вивезення дітей на безпечну територію.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону має намір повернути 8 дітей-інвалідів з території РФ, викрадених терористами в Луганській області.