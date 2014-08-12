В Алчевську терористи не випускають із зони бойових дій 22 дитини
07:13, 12 серпня 2014Політика
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З 5 серпня члени так званої "ЛНР" не випускають з Алчевського протитуберкульозного санаторію №1, що знаходиться в зоні бойових дій, 22 дитини.
22 дитини перебувають у зоні бойових дій / УНІАН
Про це пише "Інформатор".
Зокрема, 8 серпня, терористи затримали лікаря дитячого санаторію за "спробу незаконного вивезення дітей з території "ЛНР". На даний момент лікар все ще знаходиться під слідством "ЛНР".
Діти, як і раніше, перебувають у зоні бойових дій. Як уточнюється, апарат Уповноваженого Верховної Ради вже кілька днів веде переговори з метою домогтися вивезення дітей на безпечну територію.
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