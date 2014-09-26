Сьогодні вночі ЦВК визначить порядкові номери партій на виборах до Ради
16:10, 26 вересня 2014Політика
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Центральна виборча комісія сьогодні вночі визначить порядкові номери партій у виборчих бюлетенях на виборах до Верховної Ради України.
Номери партій визначать з допомогою жеребкування / УНІАН
Про це перед початком засідання повідомив завідувач відділом взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК Костянтин Хівренко, передає РБК-Україна.
"Сьогодні о 23:00 розпочнеться жеребкування з визначення порядкових номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - розповів Хівренко.
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