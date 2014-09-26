Німеччина відправить до України 75 вантажівок гуманітарної допомоги для переселенців

Німеччина готова найближчим часом відправити в Україну 75 вантажівок з гуманітарною допомогою для переселенців, передусім це товари першої необхідності для проходження зимового періоду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана, він та парламентський державний секретар Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Ганс-Йоахім Фухтель спланували терміни проходження, доставки і розвантаження вантажу.

Читайте також12 тис. переселенців проживають у будинках, непристосованих до зимового періоду - ДСНС

«Це список речей, який було складено, виходячи з наданого нам переліку потреб. Для канцлера вкрай важливим є питання, щоб передача товарів переселенцям відбулася до настання холодів», - зазначив Фухтель.

Вантажівки з цими товарами мають прибути в Україну в середині жовтня, після чого розвантажені у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях за посередництва Українського товариства Червоного Хреста.

Зі свого боку Гройсман запевнив, що відповідні українські державні служби здатні оперативно організувати транспортування вантажу, його супровід і митне оформлення.

Також, згідно з планами німецької сторони, до листопада в Україну прибудуть вантажі зі збірними конструкціями для розгортання стійкого до зимових умов житла.

За словами Гройсмана, в трьох зазначених областях буде створено транзитні пункти, де розташують збірні будиночки. Загалом у таких будинках одночасно зможуть проживати орієнтовно до 4 тисяч осіб.

Він також наголосив, що у транзитних пунктах будуть розміщені особи, постраждалі та тимчасово переміщені з Донецької та Луганської областей.

Читайте такожПереселенців з Донбасу не довезли до РФ: через шторм людей кинули на Керченській переправі

«Там будуть діяти правила проживання, працюватиме реєстрація. Це будуть поселення, де люди зможуть проживати короткий період часу, не більше одного місяця, після чого будуть інтегровані у соціальне життя різних регіонів України», - зазначив Гройсман.

Обговорення процедури надання Україні допомоги та облаштування потреб внутрішньо переміщених осіб відбулося за результатами попередньої домовленості президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, досягнутої під час серпневого візиту канцлера до України, зауважили у прес-службі.