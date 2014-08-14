На Луганщину прибула гуманітарна допомога від уряду

Як зазначається в повідомленні, вантажівки з продовольством та товарами першої необхідності супроводжували - Голова ДСНС України Сергій Бочковський, Голова Харківської ОДА Ігор Балута та виконуючий обов’язки Голови Луганської ОДА Ірина Верігіна. У склад колони входять 26 вантажних автомобілів - 18 автомобілів сформувала Харківська область, 2 - Полтавська, 1 - Черкаська, 5 - Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Гуманітарна допомога включає в себе: продукти харчування (овочі, крупи, цукор, борошно, соняшникову олію, консерви, мед, чай,), воду, медикаменти, засоби гігієни, а також інші продукти і товари, які потребують жителі Сходу України.

“Сьогодні ми доставили таку вкрай необхідну допомогу нашим співвітчизникам. І надалі робитимемо все можливе, аби жителі східних регіонів України відчували нашу підтримку та турботу. Ми передаємо цю допомогу Міжнародному комітету Червоного Хреста і впевнені, що вона потрапить до того, хто дійсно її потребує», - сказав Бочковський.

Зведений загін Міжрегіонального центру швидкого реагування (м. Ромни, Сумська область) ДСНС України у складі 60 осіб на чолі з начальником МЦШР ДСНС України полковником служби цивільного захисту Сергієм Біляєвим, який працює на території Старобільська, розгорнув базу для прийому допомоги та сформував сховища для зберігання продуктів.

Наразі рятувальники та логісти Міжнародного комітету Червоного Хреста сортують гуманітарну допомогу за групами товарів. Першочергово до місць призначення відправлять товари, що швидко псуються, зокрема овочі, фрукти. Далі вантажівки під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста попрямують до міст Донбасу.

Нагадаємо, за дорученням Уряду України сьогодні вранці, із трьох міст України – Києва, Дніпропетровська та Харкова – відправилася 71 вантажівка з майже 800 тонами гуманітарної допомоги для жителів Луганської та Донецької областей.

Як повідомляв УНІАН, з Києва на схід України вирушають декілька десятків вантажівок з гуманітарним вантажем для жителів регіонів, які опинилися в зоні проведення антитерористичної операції.

Коментуючи журналістам подію, міністр інфраструктури України Максим Бурбак повідомив, що цей вантаж направляється у Старобільськ Луганської області за дорученням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

«Ми провели нараду з водіями, усіх заспокоїли, безпеку буде забезпечено», - сказав міністр.

Бурбак додав, що вантаж профінансований частково за рахунок держбюджету, частково за кошти благодійників.

«Вчора уряд ухвалив рішення про додаткове виділення 10 млн грн. Тут (у вантажівках - УНІАН) і благодійна допомога, і те, що було закуплено за гроші бюджету. Це черговий вантаж нашим співвітчизникам», - сказав Бурбак.

Із Харкова до Старобільська Луганської області вирушила колона вантажних автомобілів із гуманітарною допомогою для мешканців постраждалих під час бойових дій районів.

Колона вантажівок була сформована на території однієї з частин Держслужби з надзвичайних ситуацій на території Харкова та вирушила в дорогу об 11.45. Колону вантажівок супроводжують працівники ДСНС та Дорожньої автоінспекції.

За відомостями голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Балути, із Харкова до Старобільська відправляється колона з 26 великовантажних автомобілів, 18 з яких підготовлені силами Харківської ОДА, решта — Міністерством агрополітики та сусідніми областями.

Вантажні автомобілі перевозять 220 тонн гуманітарного вантажу. У тому числі: хліб — 12 тонн, борошно — 30 тонн, кондитерські вироби — 3 тонни, вода — 44 тонни, цукор — 21,5 тонн, згущене молоко — 0,5 тонн, м'ясні консерви — 0,5 тонн, рибні консерви — 3 тонни, вермішель швидкого приготування — 200 коробів, крупи та макаронних виробів 23,8 тонн, олії - 0,5 тонн, чаю — 20 коробів, меду — 180 кг, картоплі — 30 тонн, капусти — 17 тонн, цибулі — 12 тонн, морква — 14 тонн, буряк — 5 тонн, яблука — 3 тонни, а також туалетний папір, мило, памперси тощо.

На місці формування колони керує роботами голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та голова Харківської ОДА Ігор Балута.