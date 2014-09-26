Мер Маріуполя доручив охороняти приміщення волонтерських організацій

Про це він сказав на засіданні Штабу територіальної оборони міста.

Окрім того, Хотлубей поставив перед маріупольськими правоохоронцями завдання розслідувати підпал офісу однієї з волонтерських організацій Маріуполя.

Читайте такожУ Маріуполі спалили приміщення, де волонтери збирали допомогу для сил АТО

За його словами, слідство має бути проведено оперативно, а винних має бути покарано за всією суворістю закону.

Як відомо, в ніч на п'ятницю у Маріуполі згоріло приміщення, у якому розташовувалася громадська організація "Координаційний центр патріотичних сил "Новий Маріуполь"