Мер Маріуполя доручив охороняти приміщення волонтерських організацій
22:54, 26 вересня 2014Політика
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Міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей дав доручення взяти під охорону приміщення, в яких розміщуються волонтерські організації та партії.
Мер Маріуполя доручив охороняти приміщення волонтерських організацій / фото УНІАН
Про це він сказав на засіданні Штабу територіальної оборони міста.
Окрім того, Хотлубей поставив перед маріупольськими правоохоронцями завдання розслідувати підпал офісу однієї з волонтерських організацій Маріуполя.
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За його словами, слідство має бути проведено оперативно, а винних має бути покарано за всією суворістю закону.
Як відомо, в ніч на п'ятницю у Маріуполі згоріло приміщення, у якому розташовувалася громадська організація "Координаційний центр патріотичних сил "Новий Маріуполь"
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