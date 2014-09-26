Бойовики відновили обстріли блокпостів в Маріуполі
20:42, 26 вересня 2014Політика
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У Маріуполі бойовики відновили обстріли українських блокпостів.
REUTERS
Про це повідомляє сайт 0629 з посиланням на місцевих жителів.
"Канонаду від розривів чути в центрі і на Лівому березі. О 17.05 поновився обстріл блокпостів Північного напрямку",- йдеться в повідомленні.
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В штабі оборони повідомили, що в даний час обстрілюють блокпости в мікрорайоні Східний, загрози для місцевих жителів немає. "Тільки що закінчилася артилерійська дуель, наші військові відповіли на обстріл", - сказали в штабі.
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