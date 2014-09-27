Бойовики поновили обстріли Щастя - голова Луганської ОДА

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

"Батальйони терористів “Заря” і “Дон”, які нікому не підкорюються і діють на власний розсуд, обстрілюють українських військових у м.Щастя", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, сьогодн, 27 вересня, о 16.00 знову почався обстріл міста Щастя із села Весела Гора, що контролюється бойовиками "ЛНР".

"Б’ють далекобійними гарматами по дислокації 92-ї бригади збройних сил України. Поранених і вбитих, на щастя, поки немає", - повідомив Москаль.

Читайте такожВранці в Маріуполі обстріляли блокпостЗа інформацією голови ОДА, по українських військових стріляють батальйони терористів “Заря” і “Дон”, які не підпорядковуються нікому, а діють на власний розсуд. Саме ці батальйони здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї блок-посту Нацгвардії в районі Бахмутки на виїзді в місті Лисичанськ та засідку поблизу с. Трьохізбинка Слов’яносербського району, в яку потрапила кременчуцька рота міліції.

Геннадій Москаль направив телеграми місії ОБСЄ, в Міноборони Росії, послу Російської Федерації в Україні М. Зурабову та контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі з інформацією, що досягнуті в Мінську домовленості про припинення вогню вкотре грубо порушуються так званою "ЛНР", і проханням вплинути на бойовиків.