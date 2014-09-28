Харків’яни готуються до масової акції "Харків – це Україна"

Про це пише в Facebook активіст Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

За його словами, захід передбачає багатотисячну ходу, короткий мітинг, а потім традиційний ярмарок громадських ініціатив біля намету "Все для перемоги".

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"Крокуємо всі разом до майдану Конституції", – написав Чистилін.

Біля пам`ятника Незалежності, де написані слова "Слава Україні!" відбудеться мітинг, потім активісти підуть головною вулицею Харкова до майдану Свободи, де пройде традиційне недільне Народне Віче та ярмарок громадських ініціатив.

Як повідомляв УНІАН, учора в Харкові було здійснено спробу провести антиукраїнський мітинг. Правоохоронці попередили проведення акції та затримали 20 осіб.