Вчора на мітингу сепаратистів у Харкові затримали 20 осіб і головну комуністку міста
08:23, 28 вересня 2014Політика
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Вчора у Харкові міліція зупинила антиукраїнський мітинг комуністів та затримала близько 20 осіб.
У Харкові міліція не допустила проведення антиукраїнської акції / Скріншот ТСН
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Міліція затримала два десятки людей, які порушили заборону на цей антиукраїнський мітинг. Серед інших затримали головну харківську комуністку, екс-нардепа Аллу Олександрівську", - написав він.
Читайте такожУ Харкові міліція патрулюватиме вулиці на бронемашинахЯк повідомлялося раніше, вчора, 27 вересня, о 12:00 сепаратисти запланували провести свій мітинг.
У Харкові міліція не допустила проведення сепаратистського мітингу
Водночас акцію було заборонено проводити судом.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові заплановано мітинг на підтримку цілісності України.
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