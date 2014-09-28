Вчора на мітингу сепаратистів у Харкові затримали 20 осіб і головну комуністку міста

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Міліція затримала два десятки людей, які порушили заборону на цей антиукраїнський мітинг. Серед інших затримали головну харківську комуністку, екс-нардепа Аллу Олександрівську", - написав він.

Читайте такожУ Харкові міліція патрулюватиме вулиці на бронемашинахЯк повідомлялося раніше, вчора, 27 вересня, о 12:00 сепаратисти запланували провести свій мітинг.

Водночас акцію було заборонено проводити судом.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові заплановано мітинг на підтримку цілісності України.