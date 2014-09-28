У "ЛНР" намагаються організувати поставки газу з Росії – РНБО
13:45, 28 вересня 2014Політика
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Керівництво терористичної організації «Луганська народна республіка» шукає можливість переключити газорозподільну мережу Луганської області на поставки газу з Росії.
За словами Лисенка, "ЛНР" шукає спосіб переключити газорозподільну мережу на поставки газу з РФ / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"За оперативними даними, керівництво терористичної організації «ЛНР» шукає можливості переключити газорозподільну мережу області на поставки газу з Росії, відключивши північні райони, які перебувають під контролем української влади", - сказав Лисенко.
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