Бойовики хочуть "націоналізувати" вугільні шахти Донбасу

Таке рішення було прийнято на зустрічі представників керівництва самопроголошених "республік" з директорами шахт і вугільних об'єднань, пише "Інформатор".

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