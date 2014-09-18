Бойовики хочуть "націоналізувати" вугільні шахти Донбасу
15:49, 18 вересня 2014Політика
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Керівники "ЛНР" і "ДНР" прийняли рішення "націоналізувати" вугільні підприємства, що знаходяться на території Донецької і Луганської областей.
REUTERS
Таке рішення було прийнято на зустрічі представників керівництва самопроголошених "республік" з директорами шахт і вугільних об'єднань, пише "Інформатор".
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