Біля аеропорту в Донецьку тривають бої

Про це повідомляється на сайті Донецької міськради.

«Станом на 13.30 обстановка в місті напружена. Бойові дії ведуться в районі аеропорту і Путиловського шляхопроводу. Через обстріл у Київському районі було знеструмлено сім підстанцій. Таким чином, без електропостачання в Донецьку залишаються 23 підстанції. Змінено схему руху автобусів 73. Вони прямують лише до зупинки «Вітка», - наголошується в повідомленні.

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