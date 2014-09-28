Силовики відбили чергову атаку бойовиків біля Дебальцевого та аеропорту в Донецьку

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, за добу позиції силовиків було обстріляно біля міста Щастя на Луганщині.

Вибухи від мін також лунають поблизу Луганської ТЕС.

Вогневі нальоти здійснюються на околиці Дебальцевого, Донецького аеропорту та селища Піски, де українські військовослужбовці продовжують утримувати займані позиції.

Читайте такожБойовики поновили обстріли Щастя - голова Луганської ОДАКрім того, з ранку бойовики активізували свою діяльність в районі траси Луганськ Артемівськ, а також у передмістях Горлівки. У прикордонних районах діють диверсійно розвідувальні групи бойовиків.

За минулу добу серед українських військових втрат немає, додали у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики як мінімум 14 разів порушили режим припинення вогню.