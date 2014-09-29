Кремль не хоче давати вихід до моря бандитському режиму "ДНР" і "ЛНР" - журналіст

Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов написав у Facebook про деталі переговорів з Росією про мир на Донбасі, які йому повідомило інформоване джерело.

"За даними джерела, Україна не віддасть Маріуполь в жодному випадку. Це питання навіть не обговорюється. Є об'єкти, довкола яких тривають переговори. У будь-якому разі переговори набудуть чинності, тільки якщо російські найманці і російські війська почнуть виконувати умови перемир'я. Якщо умови, які в Мінську зобов'язалася виконувати РФ, виконані не будуть, війна буде продовжуватися", - пише Бутусов.

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Однак, за словами журналіста, "найцинічніший" вчинок представників Кремля в тому, що Росія за своєю ініціативою хоче повернути під контроль України Новоазовськ.

"Кремль не хоче давати вихід до моря бандитському режиму "ДНР" і "ЛНР", щоб ця чорна контрабандна діра на кордоні з РФ не створювала проблеми їм самим. Тобто Путін чудово розуміє, який гадючник він влаштував на Донбасі і які покидьки там стануть владою. Тому він не хоче давати їм вихід до моря і можливості будувати самостійні контрабандні потоки", - вважає журналіст.