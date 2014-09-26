Кремль робить спробу переглянути мінські домовленості - експерт

На його думку, кожне публічне згадування терміну «Новоросія» має читатися як погроза, засіб тиску і шантажу української сторони, повідомили УНІАН у прес-службі «Третьої української республіки»

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«В офіційні документи російського МЗС і висловлювання Кремля термін «Новоросія» повернувся зовсім не випадково. Політично мусування теми «Новоросії» означає, що в орбіту такого утворення Росія намагатиметься втягнути не лише нинішні підконтрольні райони, а набагато більші території України. Тому сприймати це треба як пряму погрозу українській стороні, тиск на неї», - зазначив він.

На думку Рубана, Кремль уже позначив бажання відступити від підписаного в Мінську меморандуму про перемир’я.

«Намагання провести вибори «парламенту» і «керівництва» так званих «ЛНР» і «ДНР» 2 листопада замість 7 грудня означають, що українська стратегія досягнення миру через проведення місцевих виборів, закріплена в мінському меморандумі, виявилася правильною. Вона зовсім не працює на легалізацію усіх цих лнрів і днрів. Але це не відповідає уявленням Кремля про майбутній статус цих утворень, тому він робить спробу переглянути мінські домовленості», - вважає політолог.