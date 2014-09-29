Савченко може стати жертвою "каральної психіатрії" - адвокат

Про це в ефірі "Подробиць тижня" заявив адвокат Савченко Марк Фейгін, пише Українська правда.

За його словами, розглядатися буде скарга про проведення судово-психіатричної експертизи та її перекваліфікації на амбулаторну.

"Зараз ми вимагаємо, щоб експертиза була амбулаторна - коли експерти їдуть в СІЗО, а не Савченко - в лікарню. Друге - питання відвідування - коли і як захист зможе відвідувати підзахисну. Законодавчо ми маємо право робити це поза всяких рамок, в будь-який час в рамках робочого дня ", - зазначив Фейгін.

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На питання, чи не стане Савченко жертвою "каральної психіатрії", Фейгін зазначив: "Вони (в РФ) ці часи ще пам'ятають, але часи все ж змінилися".

"Напевно, буде не так просто звичайну експертизу перевести у примусове лікування. Законом і КПК заборонено давати їй будь-які медикаменти, препарати і т.п. Тобто це буде лише аналіз, за призначеною експертизі - її спілкування з психологами та психіатрами , вони просто повинні з нею розмовляти ", - підкреслив Фейгін.

Також адвокат зазначив, що Савченко за законом може перебувати на експертизі в інституті ім.Сербського терміном до 1 місяця.

За словами Фейгіна, "справа ця була з самого початку політичною", і рішення Савченко балотуватися в парламент стало логічним наслідком.

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"Якщо вона стане депутатом, вона стане і політичним символом, і їм (Росії) складніше стане з нею боротися. І вже будуть судити не льотчицю, а парламентарія", - додав він.

Як відомо, на позачергових виборах до Верховної Ради 26 жовтня Надія Савченко очолила виборчий список ВО "Батьківщина".