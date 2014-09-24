Льотчицю Савченко везуть до психлікарні в Санкт-Петербурзі

У ексклюзивному інтерв'ю ТСН родина льотчиці Надії Савченко, яку етапували з Воронезького СІЗО у невідомому напрямку, повідомили, що Надію везуть у психлікарню в Санкт-Петербурзі, передає ТСН.ua.

Рідні дівчини запевняють, що цю інформацію їм вдалося дізнатися з надійних джерел.

"Нам сказали, що її везуть до психлікарні в Санкт-Петербурзі, щоб визнати психічнохворою. Наскільки цьому можна вірити, ми зараз з'ясовуємо", - розповіли рідні.

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Нагадаємо, що адвокати продовжують шукати Надію в СІЗО Москви, і вже з'ясували, що в Лефортовому її немає.

Адвокат Савченко Марк Фейгін заявив ТСН, що з Воронезького СІЗО його підзахисну етапували у невідомому напрямку ще в понеділок. Проте, йому про це стало відомо лише сьогодні вранці. МЗС України вже направило ноту протесту на незаконні дії російської сторони.