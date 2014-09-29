Можлива відмова від позаблокового статусу - лише частина секретного плану України
Україна може відмовитися від нинішнього позаблокового статусу. Законопроект для розгляду у Верховній Раді невідкладно повинен підготувати Кабмін.
Це - лише один з пунктів секретного плану РНБО, який частково став відомий минулого тижня. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.
Перелік термінових заходів для зміцнення обороноздатності України, складений ще 27 серпня, підписав президент Петро Порошенко.
Стратегічне партнерство із США, ЄС і НАТО визначені в указі як пріоритетний національний інтерес.
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Вітчизняну економіку Кабмін повинен перевести на роботу в умовах особливого періоду. І внести пропозиції про економічні санкції відносно Російської Федерації як країни-агресора.
Зокрема, припинити експорт туди товарів військового призначення та подвійного використання.
Передбачається ще почати демаркацію кордону з Росією і закрити пункти пропуску для автомобілів та пішоходів. А сам кордон - облаштувати інженерно-технічними спорудами.
Президент запропонував збільшити зарплату військовослужбовцям та забезпечити житлом їх сім'ї, а також сім'ї загиблих. І - виключити залучення строковиків до бойових дій в АТО.
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Крім того, найближчим часом потрібно надати учасникам АТО відповідний статус.
До першочергових питань глава держави відносить підтримку оборонно-промислового комплексу країни та виробництво військової техніки.
Ще майже 20 пунктів указу президента - засекречені.