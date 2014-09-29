Можлива відмова від позаблокового статусу - лише частина секретного плану України

Це - лише один з пунктів секретного плану РНБО, який частково став відомий минулого тижня. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Перелік термінових заходів для зміцнення обороноздатності України, складений ще 27 серпня, підписав президент Петро Порошенко.

Стратегічне партнерство із США, ЄС і НАТО визначені в указі як пріоритетний національний інтерес.

Читайте такожЛавров вимагає, щоб Україна залишалася позаблоковою державою

Вітчизняну економіку Кабмін повинен перевести на роботу в умовах особливого періоду. І внести пропозиції про економічні санкції відносно Російської Федерації як країни-агресора.

Зокрема, припинити експорт туди товарів військового призначення та подвійного використання.

Передбачається ще почати демаркацію кордону з Росією і закрити пункти пропуску для автомобілів та пішоходів. А сам кордон - облаштувати інженерно-технічними спорудами.

Президент запропонував збільшити зарплату військовослужбовцям та забезпечити житлом їх сім'ї, а також сім'ї загиблих. І - виключити залучення строковиків до бойових дій в АТО.

Читайте такожПорошенко доручив Кабміну невідкладно відмовитися від позаблоковості України

Крім того, найближчим часом потрібно надати учасникам АТО відповідний статус.

До першочергових питань глава держави відносить підтримку оборонно-промислового комплексу країни та виробництво військової техніки.

Ще майже 20 пунктів указу президента - засекречені.