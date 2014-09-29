Кернес обіцяє відновити знесений в Харкові пам'ятник Леніну

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті міськради.

"Сьогодні вночі був варварськи зруйнований пам'ятник Леніну. Це був найбільший монумент Леніну в Україні - пам'ятник монументального мистецтва місцевого значення. Пам'ятник знаходився на державному обліку як об'єкт культурної спадщини. Але монумент зруйнували. Повалили на землю. Уламки розібрали на сувеніри ті люди, які цей пам'ятник люто ненавиділи", - заявляє Кернес.

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За його словами, те, що сталося сьогодні вночі, - це пряме порушення Закону в частині забезпечення безпеки мирних зібрань громадян України.

"Щоб не витрачати багато слів, скажу одне - пам'ятник Леніну на площі Свободи в Харкові ми обов'язково відновимо", - заявив мер Харкова.

Як повідомляв УНІАН, бронзову фігуру вождя пролетаріату висотою 8,5 м встановлену на п'єдесталі з червоного граніту, активісти повалили з допомогою тросів. Перед цим вони кілька годин розпилювали ноги скульптури, з попутним вирізуванням на постаменті написи "Слава Україні".