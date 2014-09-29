У центрі Харкова знесли найбільший в Україні пам'ятник Леніну (фото)

Бронзову фігуру вождя пролетаріату висотою 8,5 м встановлену на п'єдестал з червоного граніту, активісти повалили з допомогою тросів. Перед цим вони кілька годин розпилювали ноги скульптури, з попутним вирізанням на постаменті напису "Слава Україні".

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Зазначимо, що у презентованому 4 листопада 2010 року відеоролику під назвою "Увімкни Україну", який був знятий для Євро-2012, на провідних європейських телеканалах в рамках промо-кампанії України, з харківської площі Свободи стерли цей пам'ятник Леніну. У ролику видно тільки фундамент пам'ятника (нижні сходи з полірованого граніту) і клумбу навколо нього.