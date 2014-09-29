У Луганській області неповнолітній хлопець підірвався на снаряді від РПГ-7

Як повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі начальник прес-служби ГУ МВС в області Тетяна Погукай, 28 вересня до чергової частини міліції надійшло повідомлення про те, що о 13.00 у селі Підгорівка Старобільського району стався вибух.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що вибух стався у флігелі під час необережного поводження 17-річного хлопця зі снарядом від гранатомету «РПГ-7».

Читайте такожУ Лисичанську на міні підірвалися двоє школярів, один померУнаслідок вибуху хлопець дістав тілесні ушкодження у вигляді політравми, контузії, травматичної ампутації правої руки, численних осколкових поранень голови, грудної клітки, живота, верхніх і нижніх кінцівок, і був госпіталізований до лікарні. З місця події вилучені фрагмент донної частини детонатора зі снаряда «РПГ-7», металеві осколки.

Даний факт зареєстрований.

Крім того, 28 вересня о 20.30 співробітники слідчо-оперативної групи Старобільського районного відділу міліції під час огляду присадибної ділянки за місцем проживання 20-річного чоловіка у селі Підгорівка виявили і вилучили чотири снаряди від «РПГ-7». Даний факт зареєстрований. Проводиться перевірка.

Це далеко не перший такий випадок у зоні АТО. Так, у кінці липня повідомлялося, що у селі Берестове Артемівського району на Донеччині дев'ятеро дітей постраждали від вибуху міни.

Довідка УНІАН. "РПГ-7" - ручний протитанковий гранатомет радянського виробництва, призначений для ураження танків, самохідно-артилерійських установок та інших броньованих засобів супротивника. Крім того, він може бути використаний для знищення живої сили супротивника, що перебуває у легких укриттях, а також у спорудах міського типу.