В МВС підтвердили, що на Донеччині 9 дітей підірвалися на міні

Поширені ЗМІ інформацію на свой сторінці у "Фейсбук" підтвердив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко.

"Щойно мені зателефонував глава Артемівської райдержадміністрації Костянтин Матейченко і повідомив жахливу новину.

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Кілька годин тому, в селі Берестове Артемівського району, діти-підлітки принесли у двір якийсь вибухонебезпечний предмет, який вони знайшли в укріпрайоні бойовиків. Можливо, це була мінометна міна або снаряд. Стався потужний вибух.

Що це був за предмет і чому все це сталося - встановить слідство", - написав він.

За словами Геращенка, 9 осіб доставлено в Артемівську міську лікарню. Всі в дуже тяжкому стані - потрібні термінові ампутації рук, ніг. Деякі назавжди втратили зір.

"В особливо тяжкому стані, буквально на межі життя і смерті перебуває дитина у віці 1 рік і 3 місяці, яка по нещасливій нагоді опинилася в цьому дворі.

По тривозі підняті всі хірурги та реанімаційні бригади. Всім дев'ятьом постраждалим потрібні термінові операції", - повідомив він.