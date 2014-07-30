В МВС підтвердили, що на Донеччині 9 дітей підірвалися на міні

00:53, 30 липня 2014
Політика
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У селі Берестове Артемівського району на Донеччині дев'ятеро дітей постраждали від вибуху міни

міни / upi.org.ua

Поширені ЗМІ інформацію на свой сторінці у "Фейсбук" підтвердив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко. 

"Щойно мені зателефонував глава Артемівської райдержадміністрації Костянтин Матейченко і повідомив жахливу новину. 

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Кілька годин тому, в селі Берестове Артемівського району, діти-підлітки принесли у двір якийсь вибухонебезпечний предмет, який вони знайшли в укріпрайоні бойовиків. Можливо, це була мінометна міна або снаряд. Стався потужний вибух. 

Що це був за предмет і чому все це сталося - встановить слідство", - написав він. 

За словами Геращенка, 9 осіб доставлено в Артемівську міську лікарню. Всі в дуже тяжкому стані - потрібні термінові ампутації рук, ніг. Деякі назавжди втратили зір. 

"В особливо тяжкому стані, буквально на межі життя і смерті перебуває дитина у віці 1 рік і 3 місяці, яка по нещасливій нагоді опинилася в цьому дворі. 

По тривозі підняті всі хірурги та реанімаційні бригади. Всім дев'ятьом постраждалим потрібні термінові операції", - повідомив він. 

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