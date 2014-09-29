АП представила громадськості президентську "Стратегію реформ-2020"

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, у презентації та обговоренні, що пройшли в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", взяли участь представники громадських організацій, політичних партій, громадські діячі, експерти і науковці, представники бізнес-асоціацій та ЗМІ.

"Головним у здійсненні цих реформ є цінності, які об'єднали нас в нашому прагненні жити за європейськими стандартами і були засвідчені перед усім світом під час Революції гідності", - зазначив Шимків.

За його словами, метою реформ визначено досягнення європейських стандартів життя та гідного місця Україні в світі. "Стратегія-2020" включає в себе більше 60 реформ. Першочерговими з них стануть оновлення влади та антикорупційна реформа, судова реформа, децентралізація та реформа державного управління, дерегуляція та розвиток підприємництва, реформи правоохоронної системи, системи національної безпеки та оборони, охорони здоров’я та податкова реформа. Також визначені дві першочергові державні програми – енергонезалежності та популяризації України у світі.

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Серед ключових показників, яких планується досягти до 2020 року, - з 8508 доларів до 16000 доларів підвищити долю ВВП на душу населення, піднятися із 112 місця до першої "двадцятки" у рейтингу легкості ведення бізнесу, залучити 40 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, довести військові витрати з нинішніх 1,02% до 5% від ВВП, підвищити середню тривалість життя на 3 роки, відзначив Шимків.

Він наголосив на тому, що наслідком впровадження реформ має стати формування нового суспільного договору між владою, громадянським суспільством та бізнесом, в якому кожна зі складових має не лише переосмислити свої функції, а й почати взаємодіяти за новими правилами. За цими правилами влада служить суспільству, функціонує просто, прозоро і привабливо, громадянське суспільство активно контролює дії влади і сумлінно служить суспільному благу, бізнес функціонує по-новому – чесно платить податку і підтримує суспільство, зазначив Шимків.

"На відміну від численних спроб впровадження реформ в Україні, ініціатива президента України "Стратегія-2020" є адаптивною, не звужується виключно як тимчасовий політичний проект, основана на широкому залученні громадськості та орієнтована на сталість влади зі створенням механізму широкого дискусійного майданчика, яка з урахуванням зворотного зв’язку здатна бути гнучкою і релевантною викликам часу і стати реальним інструментом трансформації суспільства", - наголосив Шимків.

Заступник глави АП відзначив, що лише "управління тим, що можна виміряти", можна вважати ефективним. Він додав, що "Стратегія-2020" передбачає механізм постійного моніторингу ефективності.