Порошенко оприлюднив тези "Стратегії 2020"

Програмні положення опубліковані на офіційній сторінці Адміністрації президента України в соціальній мережі Twitter.

Зокрема, згідно з оприлюдненими даними, «Стратегія -2020» включає близько 60 реформ і спеціальних програм, реалізація яких дозволить Україні увійти до Топ-20 країн у рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу, збільшити ВВП на душу населення до 16 тис. дол. проти нинішніх 3900 дол. за версією рейтингового агентства Standard&Poor’s (у тезах 8500 доларів - ред.), а також збільшити за п'ять років приплив прямих іноземних інвестицій до 40 млрд до.л, проти нинішнього показника в середньому 4-5 млрд дол. на рік.

Крім того, довіра до суду має становити не менш як 60% населення і експертної спільноти, оновлення кадрового складу чиновників має охопити не менш як 70% від загальної кількості держслужбовців, а кількість громадян, задоволених рівнем життя, до 2020 року має становили 90% від загальної кількості населення України.

Читайте такожПорошенко хоче збільшити витрати на армію до 5% ВВППри цьому до 2020 року 75% випускників шкіл повинні володіти двома іноземними мовами, а тривалість життя має зростити, мінімум, на три роки від нинішнього показника в 71 рік. Також президент очікує, що до 2020 року ліміт обсягів закупівлі палива в одного джерела не перевищуватиме 30% від загального обсягу необхідного до закупівлі ресурсу, а частка місцевих бюджетів у консолідованому бюджеті країни становитиме не менш як 65%.

Серед ключових реформ Порошенко називає антикорупційну реформу, судову реформу, податкову реформу, досягнення незалежності, реформу правоохоронної системи і системи оборони України, децентралізацію і реформу державного апарату, дерегуляцію і розвиток підприємництва, а також реформу охорони здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко представив програму розвитку України «Стратегия-2020» у рамках своєї першої великої прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ.