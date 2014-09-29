Українському режисерові Сенцову продовжили арешт до 2015 року

16:41, 29 вересня 2014
Політика
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Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському режисеру Олегу Сенцову до 11 січня 2015 р.

Сенцов / facebook/Ekaterina Sergatskova

Цю інформацію РБК-Україна підтвердив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

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Як повідомляв УНІАН, український кінорежисер і сценарист Олег Сенцов був затриманий в Криму 11 травня 2014 р. правоохоронними органами РФ. Йому інкримінується підготовка терактів. 8 серпня Московський міський суд відхилив апеляцію на утримання Сенцова під вартою.

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