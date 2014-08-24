Порошенко нагородив кінорежисера Сенцова орденом "За мужність"

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, відповідний указ Порошенко підписав напередодні Дня Незалежності України.

У прес-службі нагадали, що Сенцов – відомий український кінорежисер, сценарист, володар численних кінопремій та призів від міжнародних кінофестивалів та організацій. Сенцов був активістом Автомайдану. Під час кримської кризи підтримував рух за єдину Україну, купував і розвозив продукти і предмети першої необхідності українським військовим частинам в Криму, які були заблоковані.

11 травня Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, пізніше цього дня він був затриманий Федеральною службою безпеки Російської Федерації за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли до Москви, у слідчий ізолятор в Лефортове.

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Український президент, Міністерство закордонних справ України, українська громада, велика кількість міжнародних кінематографічних та правозахисних організацій, всесвітньовідомі кінорежисери Педро Альмодовар, Вім Вендерс, Агнешка Холанд, Майк Лі, Кшиштоф Зануссі, Анджей Вайда, Кен Лоуч та інші виступили з вимогою до президента Росії Путіна звільнити українського режисера.

«Міжнародна амністія» вважає арешт Сенцова незаконним.