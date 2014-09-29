Силовики обмежили в'їзд до Лисичанська через передвиборчі поїздки кандидатів

Про це пише ТСН.ua із посиланням на уповноваженого керівника АТО в Луганській області по Лисичанську Віталія Шведова. За його словами, у місті посилені заходи безпеки через активізацію поїздок кандидатів у народні депутати України, які проводять зустрічі з виборцями.

"Сьогодні, наприклад, до Лисичанська приїхав Юрій Бойко", - сказав Шведов.

Читайте такожУ Лисичанську чиновники хотіли продати ліки з гуманітарної допомогиВін також додав, що загалом ситуація в місті дуже спокійна. При цьому інколи на блокпостах з боку Луганська лунають постріли.

"Зазвичай це попереджувальні постріли, коли когось помітять у "зеленці". А так у нас все дуже спокійно", - заявив Шведов.

Як повідомляв УНІАН, вибори на Луганщині можна буде провести лише у 5 округах з 11.