Вибори на Луганщині можна провести лише у 5 округах з 11

13:07, 29 вересня 2014
Політика
5 0

У Луганській області позачергові парламентські вибори можливо провести у 5 із 11 округів.

REUTERS

Про це сказала на прес-конференції в УНІАН колишня в.о. голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна.

За її словами, «вибори будуть проводитися по 5 округах, але навіть в цих округах не вся територія буде голосувати», оскільки в частині населених пунктів неможливо проголосувати, бо «там ідуть військові дії».

Верігіна додала, що йдеться про можливість проведення виборів в округах із центрами в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Сватовому, Рубіжному, Біловодську.

Верігіна наголосила, що «ми зробимо все для того, щоб вибори там пройшли, але це буде дуже складно, а кандидатів по іншим мажоритарним округах від Луганщини ми не отримаємо».

За її словами, у травні дуже важко було проводити президентські вибори, бо «постійно працювали диверсійні групи», але вони були проведені, бо була принципова позиція - Україні потрібен був легітимний президент. В той же час вона висловила думку, що в Луганській та Донецькій областях потрібно було ввести воєнний стан.

Читайте такожСамопризначені вибори на Донбасі не будуть визнані - ПорошенкоГоворячи про ситуацію на Луганщині, Верігіна зазначила, що з боку так званої «ЛНР» перемир’я не виконується і «щодня йде обстріл української території, щоденно літають безпілотники, щоденно літають російські вертольоти, щоденно іде обстріл Щастя, зокрема, по мирному населенню, по лікарні, по ТЕС».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter