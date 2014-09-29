Вибори на Луганщині можна провести лише у 5 округах з 11

Про це сказала на прес-конференції в УНІАН колишня в.о. голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна.

За її словами, «вибори будуть проводитися по 5 округах, але навіть в цих округах не вся територія буде голосувати», оскільки в частині населених пунктів неможливо проголосувати, бо «там ідуть військові дії».

Верігіна додала, що йдеться про можливість проведення виборів в округах із центрами в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Сватовому, Рубіжному, Біловодську.

Верігіна наголосила, що «ми зробимо все для того, щоб вибори там пройшли, але це буде дуже складно, а кандидатів по іншим мажоритарним округах від Луганщини ми не отримаємо».

За її словами, у травні дуже важко було проводити президентські вибори, бо «постійно працювали диверсійні групи», але вони були проведені, бо була принципова позиція - Україні потрібен був легітимний президент. В той же час вона висловила думку, що в Луганській та Донецькій областях потрібно було ввести воєнний стан.

Читайте такожСамопризначені вибори на Донбасі не будуть визнані - ПорошенкоГоворячи про ситуацію на Луганщині, Верігіна зазначила, що з боку так званої «ЛНР» перемир’я не виконується і «щодня йде обстріл української території, щоденно літають безпілотники, щоденно літають російські вертольоти, щоденно іде обстріл Щастя, зокрема, по мирному населенню, по лікарні, по ТЕС».