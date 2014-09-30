Генпрокуратура порушила справу проти посадових осіб СК РФ за підтримку ДНР і ЛНР

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ в понеділок, 29 вересня.

"Стосовно посадових осіб Слідчого комітету Російської Федерації (СК РФ) Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальне провадження щодо скоєння ними злочинів, передбачених ст. 258-3 (сприяння терористичній організації), ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ст. 344 (втручання в діяльність державного діяча) КК України", - повідомили в ГПУ.

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"Як було встановлено, в травні-червні 2014 року в структурі Центрального апарату СК РФ створено управління з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни. Метою діяльності цього управління, як вбачається з офіційного сайту установи, залучення українських військових до кримінальної відповідальності за нібито скоєні ними злочини щодо мирних громадян", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як наголошується, Слідчим комітетом РФ порушено кримінальну справу проти української льотчиці Надії Савченко за фактом нібито пособництва у вбивстві журналістів телеканалу Росія.

"Також СК РФ розслідується кримінальна справа стосовно невстановлених військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України та активістів громадської організації Правий сектор за нібито скоєні нимио бстріли міст Слов'янськ, Краматорськ, Донецьк, Маріуполь та інших територій Донецької та Луганської областей, вбивства мирних громадян", - додали в ГПУ.

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У прес-службі ГПУ наголосили, що таким чином, "шляхом організації безпідставного кримінального переслідування, здійснюється незаконне втручання в діяльність правоохоронних органів України, Збройних Сил України".

"У зв'язку з цим можна констатувати, що створення в структурі СК РФ управління з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, а також порушення зазначених та інших кримінальних справ посадовими особами СК РФ направлено на сприяння терористичним організаціям "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка" в їх злочинній діяльності, перешкоджанні виконанню своїх обов'язків представникам державних органів та громадським діячам", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, скоєння зазначених кримінальних правопорушень зазіхає на охоронювані міжнародними договорами і законами України інтереси держави, її суверенітет і територіальну цілісність.