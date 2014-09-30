Латвія може виступити в ЄСПЛ третьою стороною у справах України проти Росії

Про це, як передає прес-служба українського Мін'юсту, під час зустрічі з делегацією Міністерства юстиції Латвійської Республіки на чолі з міністром Гайдісос Берзіньшем повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Для нас це дуже важливо, тому що це серйозний політичний месидж, що Європа і Європейський союз не залишають нас наодинці з Російською Федерацією, зокрема і в судових процесах", - зазначив Петренко.

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У свою чергу, Берзіньш зазначив, що не бачить перешкод в приєднані Латвії до процесів, які проводить Україна в ЄСПЛ.

"Я обов'язково звернуся до міністра закордонних справ Латвії, оскільки у нас саме він відповідальний і компетентний щодо представлення інтересів в ЄСПЛ, і проінформую його про вашу позицію. Зі свого боку я не бачу перешкод, щоб Латвія брала участь у цих процесах в ролі третьої особи", - зазначив латвійський міністр.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини розглядає три справи за позовами України до Росії: за захоплення Криму, за викрадення терористами українських дітей і за незаконну заборону в'їзду до Криму Мустафі Джемілєву.