Джемілєв подав на Росію позов до ЄСПЛ

Про це повідомляється на урядовому порталі.

"16 липня Мустафа Джемілєв, Міністр юстиції України Павло Петренко і член Експертної ради Міністерства юстиції України Аркадій Бущенко проведуть брифінг щодо цього позову", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, лідерові кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву заборонили в'їзд на територію Криму та РФ строком на п'ять років.

Аналогічну заборону пред'явили голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.