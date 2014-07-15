Джемілєв подав на Росію позов до ЄСПЛ
23:28, 15 липня 2014Політика
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Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв подав позов в Європейський суд з прав людини проти Російської Федерації.
Джемілєв подав на Росію позов до ЄСПЛ
Про це повідомляється на урядовому порталі.
"16 липня Мустафа Джемілєв, Міністр юстиції України Павло Петренко і член Експертної ради Міністерства юстиції України Аркадій Бущенко проведуть брифінг щодо цього позову", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, лідерові кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву заборонили в'їзд на територію Криму та РФ строком на п'ять років.
Аналогічну заборону пред'явили голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.
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