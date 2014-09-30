Терористи ведуть інформаційну війну, щоб обдурити спостерігачів - прес-служба АТО

Про це повідомляє прес-служба АТО.

"Раніше, неодноразово виявлялись випадки так званих "переодягань" і з боку співробітників ФСБ, які одягали форму терористів та вмовляли оточених українських десантників відходити у бік Росії, і з боку бойовиків, які одягнувшись у форму українських військових розстрілювали мирних мешканців та їх транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

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В АТО зазначають, що такі дії мали на меті вирішити тактичні завдання щодо введення противника в оману, а також дискредитацію українських військових серед місцевого населення.

"Зараз подібні заходи виходять далеко за межі тактичних завдань, і мають на меті вплив на міжнародних спостерігачів, які прибули в Україну для проведення моніторингу ситуації з дотримання домовленостей сторонами-підписантами. Тобто у веденні інформаційної війни бойовики вийшли на стратегічний рівень", - зазначили в АТО.