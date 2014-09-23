Склад Моніторингової місії ОБСЄ в Україні збільшать до 350 осіб

Склад Моніторингової місії ОБСЄ в Україні буде збільшено до 350 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Найближчим часом планується розширення як кількісного складу місії, так і географічного покриття нею моніторингу. Місія ближчим часом має бути розширеною до 350 спостерігачів”, - сказав Перебийніс.

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Він повідомив, що на сьогодні в Донецькій і Луганській областях перебуває 78 спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, з них 32 - в Севєродонецьку, 14 - у Краматорську, 20 - у Донецьку і 12 — у Маріуполі.

“Ми продовжуємо активну взаємодію зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ з метою забезпечення ефективного моніторингу нею режиму припинення вогню на сході України за результатами Мінських домовленостей”, - сказав Перебийніс.

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