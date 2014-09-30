"Бєс" посварився з лідерами "ДНР" через канали зв'язку з військовим керівництвом РФ - Тимчук
08:44, 30 вересня 2014Політика
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Військовий експерт розповів про поточний конфлікті "Бєса" з лідерами бойовиків.
Ігор Безлер / Скріншот
"Польові командири" терористичних організацій активно шукають можливість отримати власні канали зв'язку з Москвою для отримання "адресної допомоги" з Росії.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Такий канал зв'язку з'явився у розпорядження командира однієї з терористичних груп ("Народного ополчення Донбасу" у Горлівці) Безлера. Що викликало його конфлікт з керівництвом "ДНР", яке прагне одноосібно контактувати з російським військовим керівництвом", - пояснює він.
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